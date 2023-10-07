Корабли ТОФ вышли из Владивостока для выполнения задач в АТР

Как сообщили в Тихоокеанском флоте, они проведут учения по поиску и уничтожению подводных лодок условного противника

ТАСС, 7 октября. Большие противолодочные корабли (БПК) Тихоокеанского флота (ТОФ) "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев" вышли из Владивостока для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом в субботу сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

"БПК "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев" ТОФ вышли в море для выполнения поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в распространенном сообщении.

При выходе из главной базы флота корабли отработали экстренное приготовление к бою и походу и совершили переход в назначенный район. В заливе Петра Великого корабли приняли на борт вертолеты Ка-27 морской авиации ТОФ в противолодочном и поисково-спасательном вариантах. Экипажи вертолетов совершили перелет с аэродрома базирования в Приморском крае, в ходе которого попутно отработали задачи тренировочного полета.

В рамках мероприятий боевой подготовки корабли ТОФ проведут в АТР противолодочные учения по поиску и уничтожению подводных лодок условного противника совместно с противолодочными вертолетами, а также произведут совместные маневры с отработкой алгоритмов действий по противовоздушной и противодиверсионной обороне.

Кроме того, в ходе дальнего морского похода запланированы тренировки по связи, пополнение запасов на ходу, а также корабельные учения по борьбе за живучесть.