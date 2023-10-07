7 октября, 05:30,
обновлено 7 октября, 05:33

Шойгу проверил выполнение ГОЗ на производящем "Сармат" заводе "Красмаш"

Министр обороны России проинспектировал производственные цеха предприятия и технологический процесс серийного производства стратегического ракетного комплекса

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал АО "Красмаш", которое производит стратегический ракетный комплекс "Сармат". Об этом сообщили в Минобороны России.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса АО "Красмаш" в Красноярском крае", - рассказали в ведомстве.

В министерстве уточнили, что Шойгу проинспектировал производственные цеха предприятия и технологический процесс серийного производства "Сармата".

МБР "Сармат" разработана в Государственном ракетном центре имени В.П. Макеева, изготовителем является завод "Красмаш" (оба предприятия входят в Роскосмос). Первый пуск МБР "Сармат" был осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области 20 апреля 2022 года. Он прошел успешно, были подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета ракеты.

В четверг президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия в ближайшее время перейдет к массовому производству и постановке на боевое дежурство стратегического ракетного комплекса "Сармат". 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияКрасноярский край
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