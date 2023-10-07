МО РФ анонсировало постановку на боевое дежурство первых "Сармат" в ближайшее время

По данным ведомства, в позиционном районе одного из соединений на завершающем этапе проводятся строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на агрегатах и системах шахтных пусковых установок и командного пункта

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. АО "Красмаш" производит первые серийные межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", в ближайшее время их поставят на боевое дежурство. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В настоящее время на предприятии изготавливаются первые серийные ракеты, которые в самое ближайшее время будут поставлены на боевое дежурство. В позиционном районе одного из соединений на завершающем этапе проводятся строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на агрегатах и системах шахтных пусковых установок и командного пункта", - заявили в министерстве.

Во время посещения АО "Красмаш" министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклад руководства предприятия о выполнении контрактов по производству комплекса "Сармат". "Переоснащение Ракетных войск стратегического назначения на данный комплекс, который станет основой наземной группировки стратегических ядерных сил России, является приоритетом в обеспечении обороноспособности страны. В настоящее время решается задача по оснащению на головном объекте РВСН первого ракетного полка комплексом "Сармат", - привели слова министра в ведомстве, подчеркнув, что постановка на боевое дежурство осуществляется во исполнение решения президента РФ.

МБР "Сармат" разработана в Государственном ракетном центре имени В.П. Макеева, изготовителем является завод "Красмаш" (оба предприятия входят в Роскосмос). Первый пуск МБР "Сармат" был осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области 20 апреля 2022 года. Он прошел успешно, были подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета ракеты.

5 октября президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия в ближайшее время перейдет к массовому производству и постановке на боевое дежурство стратегического ракетного комплекса "Сармат".