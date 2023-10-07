Глава производящего "Сармат" предприятия заявил о расширении производственных мощностей

Александр Гаврилов также рассказал об оснащении современным технологичным оборудованием и скорой сдаче в эксплуатацию нового производственного корпуса механообрабатывающего производства площадью 18 тыс. кв. м на 300 рабочих мест, оборудованных по современным стандартам

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Генеральный директор АО "Красмаш", которое производит стратегический ракетный комплекс "Сармат", Александр Гаврилов во время посещения предприятия министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу доложил о расширении производственных мощностей. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

"Генеральный директор АО "Красмаш" доложил о расширении производственных мощностей предприятия, оснащении современным технологичным оборудованием и скорой сдаче в эксплуатацию нового производственного корпуса механообрабатывающего производства площадью 18 тыс. кв. м на 300 рабочих мест, оборудованных по самым современным стандартам", - отметили в министерстве.

Глава предприятия рассказал, что на предприятии большое внимание уделяется подготовке квалифицированных кадров, и сообщил о большом количестве молодых людей с хорошим образованием и квалификацией, которые последнее время приходят на завод.

МБР "Сармат" разработана в Государственном ракетном центре имени В.П. Макеева, изготовителем является завод "Красмаш" (оба предприятия входят в Роскосмос). Первый пуск МБР "Сармат" был осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области 20 апреля 2022 года. Он прошел успешно, были подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета ракеты.

5 октября президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия в ближайшее время перейдет к массовому производству и постановке на боевое дежурство стратегического ракетного комплекса "Сармат".