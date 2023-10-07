7 октября, 08:22
Военная операция на Украине

В Херсонской области сообщили об уничтожении украинского пункта управления БПЛА

По словам представителя оперативных служб региона, противник потерял в живой силе пять человек

ГЕНИЧЕСК, 7 октября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили на южной окраине Херсона пункт управления БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в субботу журналистам представитель оперативных служб региона.

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"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены пункт управления БПЛА в районе южной окраины Херсона, потери ВСУ в живой силе - пять человек; миномет калибра 120 мм, расчет и боекомплект к нему в районе населенного пункта Приднепровское", - сказал он.

В районе Садового была уничтожена лодка с шестью военнослужащими, в островной зоне еще две с 10 украинскими бойцами, а на каховском направлении - позиция ВСУ, где шесть человек ликвидированы и двое ранены. 

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УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеХерсонская область
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