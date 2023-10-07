Военного представили за бой с превосходящими силами ВСУ у населенного пункта Новомайорское ДНР

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу представил к званию Героя России посмертно рядового Дмитрия Егорова за бой с превосходящими силами ВСУ у населенного пункта Новомайорское Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу представил рядового 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Дмитрия Егорова с позывным Сунтар к званию Героя Российской Федерации (посмертно). В составе подразделения отдельной гвардейской бригады морской пехоты Дмитрий Егоров принял бой с превосходящими силами противника вблизи населенного пункта Новомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

Украинские войска, применяя массированный удар кассетными боеприпасами, предприняли попытку наступления. Рядовой Егоров занял выгодную позицию и одним из первых вступил в бой с противником. В ходе боя непрерывным огнем из стрелкового оружия Дмитрий ликвидировал часть штурмовой группы ВСУ, заставив противника отступить.

"В этом бою Дмитрий Егоров получил тяжелое ранение, ставшее для него смертельным. За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, рядовой Егоров Дмитрий Николаевич представлен к званию Героя Российской Федерации (посмертно). Позывной Сунтар был взят Дмитрием по названию населенного пункта Сунтар, расположенного в Республике Саха (Якутия), где он проживал", - отметили в военном ведомстве.