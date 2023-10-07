7 октября, 11:25,
обновлено 7 октября, 11:39
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли на краснолиманском направлении до 65 военнослужащих

По данным ведомства, противник также потерял два пикапа, самоходную гаубицу "Акация" и три артиллерийских орудия

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении за сутки потеряли свыше 65 военнослужащих, два пикапа, самоходную гаубицу "Акация" и три артиллерийских орудия. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

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"Потери ВСУ составили свыше 65 военнослужащих, два пикапа, самоходная гаубица "Акация", два орудия Д-30 и одно Д-20", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на краснолимансом направлении подразделения группировки войск "Центр" при помощи ударов армейской авиации и огнем артиллерии отразили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва в Луганской Народной Республике. 

Теги:
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