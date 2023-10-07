МО РФ сообщило об отражении пяти контратак бригад ВСУ у Макеевки и Лимана Первого

По данным ведомства, российские военные также нанесли поражение живой силе и технике противника

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Российские военные за сутки на купянском направлении отразили пять контратак бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Макеевки и Лимана Первого, нанесли поражение живой силе и технике противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены пять контратак 4-й танковой и 66-й механизированной бригад ВСУ в районе населенных пунктов Макеевка Луганской Народной Республики и Лиман Первый Харьковской области. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 32-й механизированных бригад ВСУ, 115-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Купянск, Синьковка, Лиман Первый и Ивановка Харьковской области", - сказали в ведомстве.

В МО РФ добавили, что "уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также артиллерийская система М777 производства США".