7 октября, 11:26,
обновлено 7 октября, 11:42
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении трех атак ВСУ на южно-донецком направлении

По данным ведомства, также ударами штурмовой авиации нанесено поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад противника в районах населенных пунктов Урожайное и Новомихайловка

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Подразделения Восточной группировки войск ВС РФ отразили три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

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"На южно-донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили три атаки штурмовых групп 127-й и 128-й бригад территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также ударами штурмовой авиации нанесено поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. 

Теги:
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