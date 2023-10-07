МО РФ сообщило об отражении трех атак ВСУ на южно-донецком направлении

По данным ведомства, также ударами штурмовой авиации нанесено поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад противника в районах населенных пунктов Урожайное и Новомихайловка

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Подразделения Восточной группировки войск ВС РФ отразили три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"На южно-донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили три атаки штурмовых групп 127-й и 128-й бригад территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также ударами штурмовой авиации нанесено поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Новомихайловка Донецкой Народной Республики.