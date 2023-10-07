МО РФ сообщило об уничтожении до 50 военных ВСУ на запорожском направлении

По данным ведомства, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица "Мста-Б", орудие Д-20, а также пушка М-46 противника

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Подразделения ВС РФ на запорожском направлении уничтожили до 50 украинских военнослужащих, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица "Мста-Б", орудие Д-20, а также пушка М-46. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"На запорожском направлении <...> уничтожено до 50 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица "Мста-Б", орудие Д-20, а также пушка М-46", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подразделения российской группировки войск во взаимодействии с армейской и штурмовой авиацией нанесли поражение живой силе и технике 80-й десантно-штурмовой, 65-й и 118-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Успеновка, Работино и Малая Токмачка Запорожской области.