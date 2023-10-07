МО РФ сообщило об уничтожении и подавлении 38 украинских БПЛА

По данным ведомства, российские средства ПВО и РЭБ также перехватили семь реактивных снарядов HIMARS и четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО и РЭБ уничтожили и подавили 38 украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР и Запорожской области, перехватили семь реактивных снарядов HIMARS и четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и четыре противорадиолокационных ракеты HARM производства США. Кроме того, уничтожены [ПВО] и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 38 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Рубежное, Сватово Луганской Народной Республики, Моспино, Новоселовка, Веселое Донецкой Народной Республики, Романовское, Нестерянка, Вишневое и Скелеватое Запорожской области", - отметили в ведомстве.