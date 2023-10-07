МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли до 190 военных на донецком направлении

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск на донецком направлении отразили три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), противник потерял до 190 военных. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Веселое и Северное Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили до 190 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 3 автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-30", - отметили там.