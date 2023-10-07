В Госдуме сообщили о продвижении ВС РФ к Купянску на 7-12 км на разных участках

Координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР Виктор Водолацкий отметил, что российские военнослужащие двигаются медленно

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Российские силы постепенно продвигаются в сторону Купянска Харьковской области, до города остается на разных участках от 7 до 12 км. Об этом сообщил ТАСС координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

"Дуга [расположения позиций ВС РФ] такая неровная, от 7 км в одном месте до 12 км до Купянска. У нас на той неделе очень активно шли, до километра продвигались, сейчас мы двигаемся медленно, по 100-200 м", - сказал Водолацкий.

Ранее сообщалось, что на купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены пять контратак 4-й танковой и 66-й механизированной бригад ВСУ в районе населенных пунктов Макеевка Луганской Народной Республики и Лиман Первый Харьковской области.