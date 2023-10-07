В Госдуме сообщили о снижении активности ВСУ под Кременной после неудачных атак

Координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР Виктор Водолацкий отметил, что, по словам пленных, командование поставило им задачу любыми путями продвинуться на участке хоть на небольшое расстояние, чтобы показать результативность украинского контрнаступления

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Украинские военные снизили активность боевых действий под Кременной в последние два дня после нескольких неудачных штурмов. Об этом сообщил ТАСС координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

"Уже два дня в районе Кременной такой активности наемников боевиков и подразделений ВСУ не наблюдается. Они или выдохлись, или те дожди, которые прошли позавчера, какие-то планы нарушили. До этого отчаянно они пытались прорываться в районе Кременной, несколько раз ходили в атаки. Но ни одна из них не увенчалась успехом. Те три штурмовые группы первые были все уничтожены, а с четвертой штурмовой группы некоторые попали в плен ранеными", - сказал Водолацкий.

Он добавил, что, по словам пленных, командование поставило им задачу любыми путями продвинуться на участке хоть на небольшое расстояние, чтобы показать результативность украинского контрнаступления.