7 октября, 15:50,
обновлено 7 октября, 15:56
Военная операция на Украине

Средства ПВО уничтожили украинскую ракету С-200 при попытке удара по Крыму

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

В Минобороны РФ уточнили, что зенитная ракета С-200 была переделана в ударный вариант

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Киев пытался атаковать объекты на территории РФ ракетой комплекса ПВО С-200, переделанной в ударный вариант, она была уничтожена в воздухе средствами ПВО. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

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"7 октября текущего года около 18:00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма. Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и уничтожена в воздухе", - заявили в ведомстве.

6 октября вечером Киев пытался атаковать беспилотником объекты на территории РФ, БПЛА был уничтожен средствами ПВО малого ракетного корабля Черноморского флота в 10 км от Крыма. 

Теги:
РоссияКрымВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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