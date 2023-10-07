Авиация проамериканской коалиции за сутки четыре раза создавала опасные ситуации в Сирии

Замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить отметил, что в идлибской зоне деэскалации зафиксировано семь обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Беспилотники MQ-9 и MQ-1С международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, за сутки четыре раза создавали опасные ситуации в районе Эт-Танф в Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано четыре нарушения двумя модульными разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами MQ-9 и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции", - заявил Кулить.

Он уточнил, что также за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано семь обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра". В результате обстрела незаконными вооруженными формированиями из реактивных систем залпового огня с направления населенного пункта Эз-Зиара в районе населенного пункта Джурин один сирийский военнослужащий получил ранения.