Авиация западной группировки ВС РФ нанесла 12 ракетно-бомбовых ударов по ВСУ

Начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский уточнил, что в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две САУ 2С1 "Гвоздика", буксируемая гаубица Д-30, САУ Krab польского производства в районах Макеевки, Западной, Лозовой и Ольговки

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Ударные вертолеты Ка-52, Ми-28 и самолеты штурмовой авиации Западной группировки Вооруженных сил РФ за прошедшие сутки нанесли 12 ракетно-бомбовых ударов по скоплениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

"В ходе боевых действий на купянском направлении расчеты тяжелых огнеметных систем группировки войск "Запад" нанесли удар по взводным опорным пунктам 32-й механизированной бригады в районе населеннного пункта Ивановка, кроме того, экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и самолеты штурмовой авиации нанесли 12 ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 25-й воздушно-десантной бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Стельмаховка и Берестовое", - сказал Зыбинский.

Он уточнил, что также в ходе контрбатарейной борьбы группировка уничтожила две самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", буксируемую гаубицу Д-30, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства в районах Макеевки, Западной, Лозовой и Ольговки. Общие потери противника составили более четырех взводов живой силы, танк и два БПЛА.