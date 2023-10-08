Замминистра обороны России наградил военных, отличившихся на херсонском направлении

Виктор Горемыкин вручил офицерам и солдатам медали "За отвагу", "За храбрость", знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени, а также ведомственные медали "За боевые отличия" и "За воинскую доблесть"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим группировки "Днепр", которые отличились в ходе выполнения боевых задач на херсонском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Военнослужащие группировки войск "Днепр" награждены государственными и ведомственными наградами на передовой. Медали "За отвагу", "За храбрость", знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени, а также ведомственные медали "За боевые отличия" и "За воинскую доблесть" вручены офицерам и солдатам группировки за выполнение боевых задач на херсонском направлении", - говорится в сообщении.

Замминистра поблагодарил военнослужащих за личный вклад в общее дело, самоотверженную ратную службу и пожелал крепкого здоровья, и успехов в выполнении боевых задач. "Награды символизирую ваше мужество, ваши героические действия, вашу отвагу, ратность, верность воинской присяге, верность Отечеству. Вы просто молодцы. Спасибо", - сказал Горемыкин во время награждения.