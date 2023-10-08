Артиллеристы ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении в ЛНР

Командир взвода гаубиц Д-30 рассказал о регулярной работе по пехоте, опорным пунктам и технике противника

ЛУГАНСК, 8 октября. /ТАСС/. Расчет гаубицы Д-30 одного из подразделений Центрального военного округа уничтожил опорный пункт ВС Украины на краснолиманском направлении и вынудил противника отступить с опорного пункта. Об этом рассказал журналистам командир взвода гаубиц Д-30 с позывным Псих.

"Крайняя цель была - опорник противника. У нас снарядов оставалось не так много - около пяти. И мы все пять снарядов положили в опорный пункт, сожгли его, и противник отошел, кто остался живой. Операторы дронов зафиксировали полное поражение цели, позиция полностью выгорела, и они туда больше не возвращались", - сказал Псих.

Он добавил, что его взвод регулярно работает по пехоте, опорным пунктам и технике противника. Артиллеристы работают в связке с разведчиками, которые с помощью беспилотников находят цели и передают их координаты артиллеристам.