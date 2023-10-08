8 октября, 06:56
Военная операция на Украине

У острова Алексеевский под Херсоном уничтожили место скопления живой силы ВСУ

В островной зоне была уничтожена установка РСЗО "Град"

ГЕНИЧЕСК, 8 октября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили у острова Алексеевский под Херсоном место скопления Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.

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"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены: пушка-гаубица Д-20 с боекомплектом, а также одна единица автомобильной техники выведена из строя в населенном пункте Садовое. Потери ВСУ в живой силе: семь человек погибли, трое ранены. [Уничтожен] 120-мм миномет, расчет и боекомплекты к ним в районе населенных пунктов Садовое и Понятовка. Потери ВСУ в живой силе: 10 человек погибли и 4 ранены. [Уничтожено] место скопления живой силы противника в районе острова Алексеевский. Потери ВСУ в живой силе: 12 погибших и 2 раненых", - сказал он.

В островной зоне была уничтожена установка РСЗО "Град", на каховском направлении - место временной дислокации одного из подразделений ВСУ. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеХерсонская область
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