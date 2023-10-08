В ЛНР в одном из подразделений ЦВО в полевых условиях производят боеприпасы на 3D-принтере

Специалисты также производят рамы для дронов и хвостовики для сбрасываемых с дронов боеприпасов

ЛУГАНСК, 8 октября. /ТАСС/. Специалисты учебного центра по подготовке операторов дронов "Небесный воин" Центрального военного округа в ЛНР в полевых условиях освоили печать на 3D-принтере и стали проектировать и производить корпуса для самодельных боеприпасов, рамы для дронов, хвостовики для сбрасываемых с дронов боеприпасов, передает корреспондент ТАСС.

"На этом 3D-принтере открываются широкие возможности по изготовлению всего, что можно придумать. Начиная от компонентов автомата, заканчивая боеприпасами для квадрокоптеров, чем мы и занимается. Мы ограничены только шириной стола принтера. Самое большое, что мы изготовили, это шайба для боеприпаса для квадрокоптера. Несет 1,5 кг взрывчатого вещества и 1 кг осколков", - рассказал боец.

Он добавил, что сотрудники центра сами проектируют форму корпусов для боеприпасов, изучая, какая форма позволит наиболее эффективно поражать осколками пехоту противника. Также они ведут работы по изготовлению кумулятивного боеприпаса для поражения бронированной техники.

Вся работа проходит в полевых условиях в блиндажах на базе центра подготовки.