8 октября, 10:05,
обновлено 8 октября, 10:25
Военная операция на Украине

В МО РФ сообщили об отражении девяти контратак ВСУ у Новоселовского, Макеевки и Орлянки

В ходе контрбатарейной борьбы поражены САУ "Гвоздика", а также в районе населенного пункта Песчаное радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ на купянском направлении за сутки отразили девять контратак бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Новоселовского, Макеевки и Орлянки. Как сообщили в Минобороны России, потери противника составили до 170 военных.

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"На купянском направлении грамотными действиями подразделений Западной группировки войск во взаимодействии с ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены девять контратак 32-й, 44-й, 66-й механизированных и 4-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское, Макеевка Луганской Народной Республики и Орлянка Харьковской области. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной и 115-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили до 170 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три пикапа", - сказали в ведомстве.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, добавили там. 

Теги:
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