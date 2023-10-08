Минобороны РФ сообщило об уничтожении пункта управления беспилотниками ВСУ в ДНР

Также в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российские войска в течение прошедших суток уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Золотой Нивы в Донецкой Народной Республике.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"В районе населенного пункта Золотая Нива Донецкой Народной Республики уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Также в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ", - сообщили в ведомстве.