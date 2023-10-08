8 октября, 10:07,
обновлено 8 октября, 10:16
Военная операция на Украине

В МО РФ сообщили о потере ВСУ на южнодонецком направлении более 185 военных

Подразделения группировки войск "Восток" отразили две атаки украинских штурмовых групп 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в течение суток на южнодонецком направлении более 185 военнослужащих.

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Об этом сообщили в Минобороны России.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили две атаки штурмовых групп 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. <...> Потери противника на данном направлении составили свыше 185 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 2 боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубицу Д-20" - сообщили там. 

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