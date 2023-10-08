В МО РФ сообщили об отражении на донецком направлении двух атак штурмовых групп ВСУ

В районах населенных пунктов Андреевка и Курдюмовка пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп противника

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ за сутки на донецком направлении отразили две атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Андреевки и Невельского, пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 42-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка и Невельское Донецкой Народной Республики. Также в районах населенных пунктов Андреевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ", - сказали в ведомстве.

Кроме того, как уточнили в МО РФ, у Новгородского в ДНР уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Ступочки в ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. "Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 165 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа, а также артиллерийская система М777 производства США", - добавили в Минобороны.