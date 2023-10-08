В МО РФ сообщили об отражении атак мехбригады ВСУ и 12-й бригады спецназначения "Азов"

Противник потерял на направлении до 65 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубицу Д-30

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российские войска в течение суток отразили 3 атаки 63-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 12-й бригады спецназначения "Азов" (признана в России террористической организацией и запрещена) в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Серебрянском лесничестве. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации и огнем артиллерии за сутки отражены три атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов" в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Торское Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества" - сообщили там.

В ведомстве добавили, что в районе Серебрянского лесничества, а также Торского и Ямполовки ДНР российская группировка нанесла поражение подразделениям 63-й и 67-й мехбригад ВСУ, а также 5-й бригады нацгвардии Украины. Противник потерял на направлении до 65 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубицу Д-30.