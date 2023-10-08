МО РФ сообщило об уничтожении украинской БМП на южнодонецком направлении

По данным ведомства, российские военнослужащие также уничтожили несколько десятков бойцов ВСУ

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российские войска, отражая атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах нескольких населенных пунктов на южнодонецком направлении, уничтожили боевую машину пехоты (БМП) и несколько десятков военнослужащих противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск "Восток" Олег Чехов.

"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке огня артиллерии, авиации и тяжелых огнеметных систем отражены шесть атак противника в районах северо-восточнее Никольского, западнее Новодонецкого, западнее Старомайорского и севернее Приютного. Уничтожена БМП и несколько десятков националистов", - сообщил он на видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны России

Он добавил, что также российские войска при помощи беспилотника "Ланцет" уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" в районе Катериновки. Кроме того, в районе Приютного ликвидирована разведгруппа ВСУ, а артиллерия уничтожила вражескую станцию радиоэлектронной борьбы и автомобильную технику с живой силой в районах Новомихайловки и Константиновки.

"Авиационными ударами поражены районы сосредоточения живой силы и техники подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке, 72-й механизированной бригады в Константиновке, 58-й мотопехотной бригады в районе Урожайного, а также 128-й бригады территориальной обороны в районе Старомайорского", - отметил Чехов, добавив, что в ходе контрбатарейной борьбы противник потерял два буксируемых артиллерийских орудия и четыре минометных расчета.