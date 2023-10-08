ВКС России нанесли пять авиаударов по складам и лагерям террористов в Сирии

По данным Минобороны РФ, в результате удара беспилотного летательного аппарата, запущенного боевиками из окрестностей населенного пункта Халлуба, погиб один сирийский военный

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российские воздушно-космические силы (ВКС) нанесли пять авиаударов по складам и лагерям подготовки террористов в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

"ВКС России нанесли пять авиаударов по складам и лагерям подготовки террористов в провинции Идлиб", - сообщил он.

Кулить добавил, что в результате удара беспилотного летательного аппарата, запущенного боевиками из окрестностей населенного пункта Халлуба провинции Латакия по позициям сирийских войск в районе Шейх-Мухаммеда, погиб один сирийский военный, еще двое получили ранения.

Замруководителя центра добавил, что за сутки зафиксировано три случая нарушения протоколов деконфликтации со стороны проамериканской коалиции, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников. "В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано пять нарушений парой истребителей Rafale, многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C и двумя модульными разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами MQ-9 "коалиции", - добавил Кулить.