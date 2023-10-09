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Военная операция на Украине

Расчет гаубицы "Мста-Б" уничтожил опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

© Минобороны России

"Мста-Б" - буксируемый вариант 152-мм гаубицы

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Военнослужащие расчета буксируемой гаубицы 2А65 "Мста-Б" Центрального военного округа уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении.

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Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Военнослужащие расчета буксируемой гаубицы 2А65 "Мста-Б" Центрального военного округа, точным попаданием уничтожил опорный пункт противника на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - сказали в военном ведомстве.

"Мста-Б" - буксируемый вариант 152-мм гаубицы. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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