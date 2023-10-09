Расчет гаубицы "Мста-Б" уничтожил опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Военнослужащие расчета буксируемой гаубицы 2А65 "Мста-Б" Центрального военного округа уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении.
Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.
"Военнослужащие расчета буксируемой гаубицы 2А65 "Мста-Б" Центрального военного округа, точным попаданием уничтожил опорный пункт противника на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - сказали в военном ведомстве.
"Мста-Б" - буксируемый вариант 152-мм гаубицы.