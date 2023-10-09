Подготовка пилотов FPV-дронов "Гортензия" ведется в новых регионах РФ

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Мобильные группы инструкторов ведут подготовку пилотов на базе FPV-дронов "Гортензия" в зоне проведения спецоперации и всех новых регионах России. Об этом ТАСС сообщил представитель конструкторского бюро-разработчика.

"В зоне СВО постоянно работает команда инструкторов в рамках проекта "Гортензия", которая занимается обучением пилотов FPV-дронов прямо на месте дислокации подразделений. Мы работаем во всех новых областях РФ", - заявил собеседник ТАСС.

Обучение российских военнослужащих проводится на FPV-дронах "Гортензия". "Длительность курса составляет от нескольких дней до 9 дней - в зависимости от уровня подготовки бойцов. Инструкторы проводят не только практические занятия, но и обучают военнослужащих теории, а также учат производить ремонт аппаратов и грамотно выстраивать структуру подразделения БПЛА", - отметили в КБ.

Ранее сообщалось, что с 2022 года в зону СВО направлено свыше 2 500 дронов "Гортензия". Вес максимальной полезной нагрузки дрона составляет 2 кг для аппарата "Гортензия 7" (7 дюймов) и 3-3,5 кг для "Гортензии-9" (9 дюймов). Время полета с полезной нагрузкой - 6-8 мин., без полезной нагрузки - 30 мин. Эффективный радиус поражения - 7 км, данный показатель увеличивается при применении ретранслятора "Гортензия Р".