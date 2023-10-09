9 октября, 06:12,
обновлено 9 октября, 06:20
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Галузин заявил о востребованности миссии российских миротворцев в Карабахе

Точка в конфликтной ситуации пока не поставлена, отметил замглавы МИД РФ

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Миссия российских миротворцев в Нагорном Карабахе остается более чем востребованной, точка в конфликтной ситуации пока не поставлена. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью РБК.

"Полагаю, что точка в конфликтной ситуации пока не поставлена, - указал замминистра. - Ситуация на земле достаточно подвижна. Очень многие жители Карабаха приняли тяжелое для них решение покинуть эти места. Но одновременно я исхожу из того, что миссия российского миротворческого контингента остается более чем востребованной". 

Теги:
АзербайджанАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликтаГалузин, Михаил Юрьевич
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