МО РФ заявило, что США задействуют более 20 подрядчиков для сокрытия целей биоисследований

По данным ведомства, только в течение одного года на финансирование этих организаций потрачены суммы, позволяющие обеспечить участие не менее 80 подрядчиков

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Вашингтон задействует свыше 20 подрядчиков для сокрытия заказчиков и целей исследований в рамках биологических программ на территории других стран. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он напомнил, что Госдепартамент принимает активное участие в биопрограммах на территории зарубежных стран. Кириллов добавил, что ранее были представлены документы, свидетельствующие об участии Госдепа в так называемой программе повышения биобезопасности, в качестве приоритетных направлений реализации которой определены государства Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки, а также Украина.

"Для сокрытия заказчиков и целей проводимых исследований Вашингтон задействует сторонних исполнителей. Это подрядные и посреднические организации (Metabiota, CH2M Hill, EcoHealth Alliance, всего - более 20 компаний). Для "прикрытия" действий Госдепартамента активно используются некоммерческие и неправительственные организации", - сказал начальник войск РХБЗ в ходе брифинга по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США.

Кириллов добавил, что в соответствии с полученными документами, только в течение одного года на финансирование этих организаций потрачены суммы, позволяющие обеспечить участие не менее 80 подрядчиков.