МО РФ заявило, что живые образцы вируса Эбола оказались в лаборатории США

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов уточнил, что пробы доставил в Научно-исследовательский институт инфекционных болезней Сухопутных войск США после того, как компания Metabiota произвела несанкционированный отбор проб в ходе вспышки болезни в Западной Африке в 2014 году

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Образцы вируса Эбола после отбора проб сотрудниками компании Metabiota, ключевого подрядчика Пентагона, оказались в американской военной лаборатории. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"В результате незаконного вывоза проб живые образцы вируса Эбола оказались в Научно-исследовательском институте инфекционных болезней Сухопутных войск США", - сказал Кириллов.

Он уточнил, что пробы были доставлены в институт после того, как сотрудники компании Metabiota в ходе вспышки вызванной этим вирусом болезни в Западной Африке в 2014 году произвели несанкционированный отбор проб.

"Непрозрачные методы работы компании сразу же вызвали вопросы со стороны Всемирной организации здравоохранения", - отметил он.