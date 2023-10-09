МО РФ пополнило список организаторов военно-биологической деятельности США и Украины

В частности, в этот список вошел вице-президент и официальный представитель Black & Veatch на Украине Томас Вол, который курировал вопросы внедрения электронной системы PACS для управления и контроля за биологическими агентами и материалами

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Минобороны РФ дополнило перечень организаторов и участников военно-биологической деятельности США и Украины. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Минобороны России уже приводило имена участников американских военно-биологических программ. В их числе - должностные лица министерства обороны, биотехнологических корпораций и подрядных организаций Пентагона. Сегодня мы бы хотели дополнить этот список представителями государственных органов и частных компаний США и Украины, задействованных в реализации исследований двойного назначения", - сказал Кириллов, подчеркнув, что представленная информация будет передана в Следственный комитет РФ.

Дополнение к списку

В частности, по данным представителя Минобороны РФ, в этот список вошли: Томас Вол - вице-президент и официальный представитель Black & Veatch на Украине, который курировал вопросы внедрения электронной системы PACS (система передачи и архивации изображений) для управления и контроля за биологическими агентами и материалами.

Кэвин Оливал - вице-президент по исследованиям подрядной организации EcoHealth Alliance, принимавший непосредственное участие в реализации проектов военного ведомства США по изучению зоонозных (инфекционных) заболеваний, передаваемых летучими мышами.

Михаил Усатый - заместитель начальника санитарно-эпидемиологического управления ВСУ, который с 2018 года курировал организацию работ в рамках проектов DITRA (управление по снижению угрозы оружия массового поражения) на территории Украины.

Татьяна Кирьязова - исполнительный директор Украинского института политики общественного здравоохранения. Курировала совместные с США исследования патогенов на базе украинского научно-исследовательского противочумного института им. Мечникова в Одессе.

"Таким образом, вопросы к военно-биологической деятельности США и Украины по-прежнему остаются, и их становится все больше. С момента созыва российской стороной консультативного совещания по статье 5 КБТО на них так и не были получены ответы, которые могли бы урегулировать ситуацию", - заключил Кириллов.