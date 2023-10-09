Материалы МО РФ о биолабораториях США нашли отклик в публикациях зарубежных СМИ

По словам начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, в частности, греческое издание Banking news отметило "центральное положение" Украины в биопрограмме Госдепартамента

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Материалы о военно-биологической деятельности Соединенных Штатов за рубежом, обнародованные Министерством обороны РФ, получили распространение в иностранных средствах массовой информации, в частности в новостных изданиях Греции, Румынии и стран Ближнего Востока. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Обнародованные Министерством обороны России материалы получили широкое распространение в зарубежных средствах массовой информации. Ряд изданий обратили внимание на ключевую роль, которая отводится Украине в военно-биологической программе Пентагона", - сказал Кириллов на брифинге по военно-биологической деятельности США.

По его словам, греческое издание Banking news отмечает "центральное положение" Украины в биопрограмме американского Госдепартамента, а румынский информационный ресурс Flux24 обратил внимание на причастность к американским военно-биологическим программам бывшего президента США Барака Обамы.

Материалы о необоснованном расширении зарубежной сети американских биолабораторий также подготовили СМИ Ливана и Йемена - ливанское издание An-Nahar отметило, что США приоритизируют военно-биологическую деятельность в Ираке, Йемене и Иордании, всячески стараясь скрыть свои действия.