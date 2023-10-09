9 октября, 08:33

РФ предложила возобновить переговоры по разработке обязывающего протокола к КБТО

© Минобороны России

По словам начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, Россия также предлагает создать научно-консультативный комитет для оценки достижений в областях науки и технологии, который имел бы широкую географическую представленность и равные права участников

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Россия предлагает возобновить переговоры по разработке юридически обязывающего протокола к Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) с эффективным механизмом проверки. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Напоминаю, что Российской Федерацией был предложен ряд практических инициатив по укреплению режима нераспространения биологического оружия и совершенствованию мер доверия в рамках конвенции. Прежде всего, это возобновление переговоров по разработке юридически обязывающего протокола к КБТО с эффективным механизмом проверки, который включал бы списки патогенных микроорганизмов, токсинов, специализированного оборудования и носил бы всеобъемлющий характер", - сказал Кириллов в ходе брифинга по военно-биологической деятельности США.

Он отметил, что в числе инициатив РФ также расширение формата мер укрепления доверия за счет предоставления информации об исследованиях и разработках в области биологической защиты, осуществляемых за пределами национальной территории.

По словам Кириллова, Россия также предлагает создать научно-консультативный комитет для оценки достижений в областях науки и технологии, который имел бы широкую географическую представленность и равные права участников. Кроме того, в рамках КБТО российской стороной инициируется использование мобильных медико-биологических отрядов.

"Практическая реализация наших предложений будет способствовать повышению прозрачности национальных биологических программ и соблюдению требований конвенции всеми без исключения государствами-участниками, включая США", - заключил Кириллов. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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