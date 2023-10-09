МО РФ: деятельность США в области биоконтроля сопровождается подменой положений КБТО

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов уточнил, что внимание преднамеренно смещается на рассмотрение второстепенных вопросов, не связанных напрямую с проблемами нераспространения биологического оружия

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Деятельность Соединенных Штатов по установлению глобального биологического контроля сопровождается подменой положений Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) правилами, разработанными в американских интересах и навязанными третьим странам. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Деятельность США по установлению глобального биологического контроля сопровождается подменой положений КБТО и других норм международного законодательства собственными правилами, которые разработаны в американских интересах, поддержаны коллективным Западом и навязаны для выполнения третьим странам. Это прослеживается в работе на профильных международных площадках, когда западные делегации продавливали принятие решений лишь по интересующей их проблематике, не считаясь с приоритетами других государств", - сказал Кириллов на брифинге по военно-биологической деятельности США.

Он уточнил, что при этом внимание преднамеренно смещается на рассмотрение второстепенных вопросов, не связанных напрямую с проблемами нераспространения биологического оружия, например таких, как создание всевозможных баз данных, обеспечение гендерного равенства, участия в мероприятиях КБТО молодежных организаций.