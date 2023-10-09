МО РФ: в США предлагают засекретить эксперименты повышения летальности вируса оспы мышей

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов призвал обратить внимание на документ о создании библиотеки закрытых публикаций по химической и биологической защите, подготовленный сотрудником Агентства по сокращению военной угрозы Минобороны США Морганом Миньярдом

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Пентагон предлагает собирать в отдельном хранилище с ограниченным доступом научные труды "двойного назначения" и "подчищать" научные труды, которые интересны американской разведке. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Кириллов призвал обратить внимание на документ о создании библиотеки закрытых публикаций по химической и биологической защите, подготовленный сотрудником Агентства по сокращению военной угрозы Минобороны США Морганом Миньярдом. "Представитель Пентагона предлагает создать редакционный комитет, который будет "подчищать" для публикации научные труды, представляющие интерес для американского разведывательного сообщества, а также засекречивать работы "двойного назначения", которые "могут нанести непоправимый урон национальной безопасности" и аккумулировать их в отдельном хранилище с ограниченным доступом", - сказал он на брифинге.

По словам начальника войск РХБЗ, в качестве примеров исследований, которые будут заноситься в базу данных, приведены эксперименты по повышению летальности вируса оспы мышей и определение генетической последовательности, кодирующей новый тип токсина ботулизма.

"Отмечается, что использование библиотеки с закрытой информацией позволит правительству Соединенных Штатов "максимально развернуто изучать результаты химических и биологических исследований, а также взаимодействовать с определенными исполнителями и партнерами". Подобное цензурирование публикаций свидетельствует о желании Вашингтона избежать публичной огласки результатов, которые идут вразрез с международными обязательствами США в области химического и биологического оружие", - резюмировал Кириллов.