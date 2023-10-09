Песков заявил, что не может говорить о сроках завершения СВО

Спецоперация идет до достижения целей, отметил пресс-секретарь президента

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Специальная военная операция (СВО) продолжается, ее цели будут достигнуты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, касающийся сроков завершения СВО.

"Специальная военная операция продолжается, и цели будут достигнуты. По срокам завершения я ничего сказать не могу, это прерогатива наших военных", - подчеркнул представитель Кремля.

Комментируя по просьбе журналистов сказанные в 2019 года слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что к 2024 году вспыхнет конфликт на Ближнем Востоке и "все просто забудут, что такое Украина", Песков отметил: "Что касается того, забудут или не забудут про Украину. Наша специальная военная операция продолжается, цели будут достигнуты".

Касательно же прогнозов Жириновского по ближневосточной ситуации, представитель Кремля подчеркнул: "Вы знаете, что Владимир Вольфович сделал очень много разных заявлений, которые, безусловно, содержали абсолютно точный анализ тенденций развития тех или иных событий, процессов в мировых делах в будущем".