9 октября, 15:17
Военная операция на Украине

Российские пленные на Украине сообщили ООН о пытках

Как сообщила заместитель генерального секретаря всемирной организации по политическим вопросам Розмари Дикарло, 12 из них рассказали, что подвергались пыткам или плохому обращению во время допросов в неофициальных местах содержания, прежде чем были переведены в официальные места содержания

ООН, 9 октября. /ТАСС/. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) получило информацию от 12 российских пленных на Украине о применении к ним пыток или плохом обращении с ними. Об этом сообщила на заседании Совета Безопасности ООН по Украине заместитель генерального секретаря всемирной организации по политическим вопросам Розмари Дикарло.

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"УВКПЧ провело интервью с 26 российскими пленными, все - мужчины. 12 из них сообщили, что подвергались пыткам или плохому обращению во время допросов в неофициальных местах содержания, прежде чем были переведены в официальные места содержания", - сказала она.

Дикарло добавила, что, по данным УВКПЧ на 8 октября, в ходе конфликта на Украине "подтверждена гибель 9 806 гражданских лиц, в том числе 560 детей". "Количество раненых гражданских лиц составляет 17 962, из которых 1 196 дети. Действительные цифры, скорее всего, значительно выше", - добавила она. 

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