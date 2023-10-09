Миротворцы РФ выставляют посты для охраны сданной формированиями Карабаха военной техники

Согласно заявлению МО России, осуществляется выставлением силами российского миротворческого контингента 25 сторожевых постов

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Российские миротворцы выставляют 25 сторожевых постов для охраны складов боеприпасов, оружия и военной техники, сданных вооруженными формированиями Нагорного Карабаха. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Охрана складов с боеприпасами, вооружением, военной и специальной техникой, сданными вооруженными формированиями Нагорного Карабаха, осуществляется выставлением силами российского миротворческого контингента 25 сторожевых постов в зонах ответственности "Север" (7 постов) и "Юг" (18 постов), из них - 14 совместно с азербайджанской стороной", - говорится в нем.