Минобороны РФ сообщило о сворачивании наблюдательного поста в Шушинском районе

По сведениям ведомства, российский миротворческий контингент продолжает выполнение задач на территории Нагорного Карабаха

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Миротворцы РФ свернули один наблюдательный пост в Шушинском районе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В связи с разоружением и роспуском вооруженных формирований Нагорного Карабаха в течение суток свернут один наблюдательный пост российского миротворческого контингента в Шушинском районе", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего с 19 сентября 2023 года свернуты 7 наблюдательных и 15 временных наблюдательных постов российских миротворцев в Аскеранском, Шушинском, Мартунинском и Мардакертском районах.

По данным МО РФ, российский миротворческий контингент продолжает выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. Поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения. Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано.

При участии российских миротворцев продолжаются работы по восстановлению электро- и газоснабжения населенных пунктов Нагорного Карабаха.