Корабли ТОФ отработали поиск подлодок "противника" в Южно-Китайском море

Отряд больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев" Тихоокеанского флота также провел тренировки по противовоздушной обороне

ВЛАДИВОСТОК, 13 октября. /ТАСС/. Отряд больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев" Тихоокеанского флота (ТОФ) провел тренировки по противовоздушной обороне и отработал поиск подлодок условного противника в Южно-Китайском море, сообщила пресс-служба флота.

"Накануне экипажи кораблей ТОФ преодолели Филиппинское море и зашли в акваторию Южно-Китайского моря. В настоящее время противолодочники отрабатывают совместное маневрирование в северном районе Южно-Китайского моря с проведением корабельных тренировок по противовоздушной обороне, по поиску подводных лодок условного противника и по взаимодействию с экипажами вертолетов Ка-27 морской авиации ТОФ", - говорится в сообщении.

Отряд выполняет задачи в АТР в рамках мероприятий боевой подготовки флота. Цель дальнего морского похода заключается в демонстрации Военно-морского флага РФ в регионе, развитии и укреплении дружественных отношений с иностранными государствами, а также популяризации Военно-морского флота России.