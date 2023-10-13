13 октября, 06:19
Военная операция на Украине

Путин поздравил 78-ю зенитную ракетную бригаду с присвоением наименования "гвардейская"

Президент России отметил отвагу, самоотверженность и высокий уровень профессионализма командования и личного состава в ходе специальной военной операции

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил командование и личный состав 78-й гвардейской зенитной ракетной бригады с присвоением почетного наименования "гвардейская", отметив их отвагу, самоотверженность и высокий уровень профессионализма в ходе специальной военной операции. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава бригады в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - говорится в телеграмме.

Президент выразил уверенность, что состав бригады и впредь будет хранить верность присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан страны. Путин также пожелал командованию и личному составу 78-й гвардейской зенитной ракетной бригады крепкого здоровья и успехов. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВоенная операция на Украине
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