Миротворцы РФ свернули еще один наблюдательный пост в Шушинском районе Нагорного Карабаха

Минобороны РФ за сутки не зафиксировало нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Российские миротворцы за прошедшие сутки свернули еще один наблюдательный пост в зоне нагорно-карабахского конфликта в Шушинском районе. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В связи с разоружением и роспуском вооруженных формирований Нагорного Карабаха в течение суток свернут один наблюдательный пост РМК в Шушинском районе", - говорится в информационном бюллетене МО РФ.

В Минобороны добавили, что всего с 19 сентября свернуты 8 наблюдательных и 15 временных наблюдательных постов российских миротворцев в Аскеранском, Шушинском, Мартунинском и Мардакертском районах Нагорного Карабаха. Российские миротворцы участвуют в работах по восстановлению электро- и газоснабжения в населенных пунктах региона.

Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента за сутки не зафиксировано, уточняется в бюллетене.