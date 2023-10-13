13 октября, 16:30
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Миротворцы РФ свернули еще один наблюдательный пост в Шушинском районе Нагорного Карабаха

Минобороны РФ за сутки не зафиксировало нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Российские миротворцы за прошедшие сутки свернули еще один наблюдательный пост в зоне нагорно-карабахского конфликта в Шушинском районе. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"В связи с разоружением и роспуском вооруженных формирований Нагорного Карабаха в течение суток свернут один наблюдательный пост РМК в Шушинском районе", - говорится в информационном бюллетене МО РФ.

В Минобороны добавили, что всего с 19 сентября свернуты 8 наблюдательных и 15 временных наблюдательных постов российских миротворцев в Аскеранском, Шушинском, Мартунинском и Мардакертском районах Нагорного Карабаха. Российские миротворцы участвуют в работах по восстановлению электро- и газоснабжения в населенных пунктах региона.

Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента за сутки не зафиксировано, уточняется в бюллетене. 

Теги:
РоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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