МО РФ сообщило о проведении российскими военными в Сирии гуманитарной акции

Они выдали 2,7 тонны продовольствия

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за прошедшие сутки провели гуманитарную акцию, в ходе которой выдано в общей сложности 2,7 тонны продовольствия. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Якед-Эль-Адъас провинции Алеппо, в ходе которой нуждающемуся населению выданы продовольственные наборы общим весом 2,7 тонны", - отметил Кулить в ходе брифинга.

По его словам, авиация и беспилотники проамериканской антитеррористической коалиции за минувшие сутки шесть раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, где пролегают международные авиамагистрали. Он добавил, что было зафиксировано три нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, которые связаны с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников.

В Идлибской зоне деэскалации, отметил Кулить, за прошедшие сутки зафиксировано девять обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (запрещены в РФ).