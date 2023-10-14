ВС РФ нанесли авиаудары по командно-наблюдательным пунктам ВСУ на купянском направлении

Противник потерял четыре минометных расчета, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Истребители-бомбардировщики Су-34 группировки войск "Запад" нанесли пять ударов по командно-наблюдательным пунктам и пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины в районах Степовой Новоселовки и Петропавловки на купянском направлении. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

"На купянском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 группировки войск "Запад" нанесли пять авиационных ударов по командно-наблюдательным пунктам и пунктам временной дислокации подразделений 41-й и 43-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка и Петропавловка", - сказал Зыбинский.

Офицер добавил, что общие потери противника составили: четыре минометных расчета, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", артиллерийское орудие Д-20, беспилотный летательный аппарат.