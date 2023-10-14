Добровольческие подразделения в зоне СВО объединились в корпус

В него вошло множество батальонов и бригад, в частности "Волки", "Днепр", "Дон", "Терек", БАРС, "Александр Невский", "Ветераны", "Георгий Победоносец" и "Север Z"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Добровольческие подразделения в зоне СВО, в том числе казачьи батальоны и бригады, объединились в Добровольческий штурмовой корпус "Экспедиционный" под единым командованием, его формирование завершено. Об этом рассказал журналистам заместитель командира корпуса по военно-политической работе, бывший президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

"Наш корпус создан из отрядов добровольцев. Эти отряды выполняли задачи по всем нашим новым регионам. Идея, которая сейчас фактически реализована по объедению всех добровольческих формирований под одно командование. Корпус уже сформирован и выполняет боевые задачи", - сказал Бибилов.

В корпус вошло множество батальонов и бригад, в частности бригада "Волки", казачьи отряды "Днепр", "Дон", "Терек", батальоны БАРС, "Александр Невский", "Ветераны", "Георгий Победоносец", "Север Z" и другие.

Подразделения корпуса оснащены не только стрелковым оружием, но и минометами, ствольной артиллерией, РСЗО, танками, и могут полноценно выполнять общевойсковые задачи, сказал Бибилов.

Он отметил, что слово "Экспедиционный" в названии корпуса значит, что подразделение готово выполнять задачи, поставленные Министерством обороны РФ, "в любом месте независимо от места и времени".

Сейчас подразделения корпуса выполняют задачи на Кинбурнской косе в Херсонской области, в Запорожской области, на артемовском направлении в ДНР и в ЛНР. Все отряды корпуса подписали контракты с Минобороны, и на бойцов в полной мере распространяются социальные гарантии военнослужащим.