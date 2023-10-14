Оператор дрона-камикадзе ВС РФ поразил блиндаж с пехотой ВСУ под Артемовском

Солдаты противника были уничтожены, сообщили в Минобороны РФ

ТАСС, 14 октября. Российские десантники с помощью FPV-дрона поразили блиндаж с украинскими военными на артемовском направлении, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Оператор заметил двух военнослужащих ВСУ, пытающихся укрыться в блиндаже опорного пункта и направил FPV-дрон для их уничтожения. Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона в укрытие с личным составом украинских формирований, которые были уничтожены", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что боевой эпизод произошел на артемовском направлении в ДНР.

Ранее сообщалось, что российские десантники в районе Артемовска уничтожили из ПТРК "Фагот" два украинских танка, американскую БМП "Бредли" с пехотой и наблюдательный пункт ВСУ.