14 октября, 04:05
Военная операция на Украине

Оператор дрона-камикадзе ВС РФ поразил блиндаж с пехотой ВСУ под Артемовском

Солдаты противника были уничтожены, сообщили в Минобороны РФ

ТАСС, 14 октября. Российские десантники с помощью FPV-дрона поразили блиндаж с украинскими военными на артемовском направлении, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Оператор заметил двух военнослужащих ВСУ, пытающихся укрыться в блиндаже опорного пункта и направил FPV-дрон для их уничтожения. Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона в укрытие с личным составом украинских формирований, которые были уничтожены", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что боевой эпизод произошел на артемовском направлении в ДНР.

Ранее сообщалось, что российские десантники в районе Артемовска уничтожили из ПТРК "Фагот" два украинских танка, американскую БМП "Бредли" с пехотой и наблюдательный пункт ВСУ. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация