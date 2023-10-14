Девушки-летчицы приступили к службе в военно-транспортной авиации

Решение о приеме девушек на летные специальности в Краснодарское высшее военное авиационное училище принял министр обороны РФ Сергей Шойгу в 2017 году

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Девушки-летчицы, которые прошли обучение в Краснодарском высшем военном авиационном училище (КВВАУЛ) им. А. К. Серова, приступили к службе и выполняют полеты в военно-транспортной авиации (ВТА). Об этом сообщил ТАСС командующий ВТА, генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

"Да, они служат. Я не могу говорить за все рода авиации, но у нас они успешно освоились и сегодня выполняют полеты", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о прохождении службы выпускницами Краснодарского училища.

Решение о приеме девушек на летные специальности в КВВАУЛ принял министр обороны РФ Сергей Шойгу в 2017 году. Они обучались по специальностям "военно-транспортная", "дальняя", "штурмовая" и "истребительная авиация". В 2021 году сообщалось, что девушки из первого набора успешно справились с летной практикой.